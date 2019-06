Unwetter im Süden und Westen Österreichs

Unwetter mit starkem Regen und heftigen Windböen sind am Dienstagabend über Kärnten und Tirol gezogen. Die Wurzenpass Straße (B109) in Kärnten wurde von einer Mure verlegt. Die Erdmassen verschütteten die Fahrbahn laut Polizei auf einer Länge von 300 Metern. Der Grenzübergang zu Slowenien wurde gesperrt. In Imst in Tirol rissen starke Windböen Teile von Dächern zweier Gebäude los.

SN/APA (ZEITUNGSFOTO.AT/LIEBL)/ZEIT In Tirol trat Wasser teilweise über die Ufer