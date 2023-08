Unwetter im Süden - Zivilschutzwarnung für Teile Kärntens

Starke Niederschläge in der Nacht auf Freitag haben im Süden Österreichs zu Murenabgängen und Überflutungen geführt. In der Steiermark waren die Bezirke Deutschlandsberg, Leibnitz und Südoststeiermark besonders betroffen. Besonders angespannt war die Lage in St. Paul und St. Georgen im Lavanttal und in Loibach bei Bleiburg, wo eine Zivilschutzwarnung gilt. Die Region bei Bad Eisenkappel sei komplett abgeschnitten, so der Bezirkshauptmann von Völkermarkt, Gert Klösch, auf Ö3.

BILD: SN/APA/BFVDL/UNBEKANNT Feuerwehr mit Auspumparbeiten beschäftigt