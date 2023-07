Unwetter in Kärnten sorgten am Dienstag für 120 Einsätze

Unwetter mit Starkregen haben am Dienstagabend für 120 Feuerwehreinsätze in Kärnten gesorgt. Wie die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) in einer Aussendung mitteilte, brachten die Gewitter, die sich ab 18.00 Uhr über dem Mittelkärntner Raum entluden, enorme Regenmengen innerhalb kürzester Zeit. Bäche traten über die Ufer, Straßen und Keller wurden überflutet. Es kam auch zu kleineren Hangrutschungen und Vermurungen von Straßen.

BILD: SN/APA/HFW VILLACH/UNBEKANNT Unwetter sorgte für 120 Einsätze am Dienstagabend in Kärnten