Unwetter-Schäden in Osttirol betragen über 35 Millionen Euro

Nach den Unwettern mit Starkregen und Sturm vergangene Woche in Osttirol hat die Tiroler Landesregierung am Montag eine erste Schadensbilanz vorgelegt. Demnach werde im Bezirk Lienz von einer Schadenssumme in der Höhe von 35,5 Millionen Euro ausgegangen, teilte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) bei der Regierungspressekonferenz in Innsbruck mit. Die Regierung beschloss ein Soforthilfepaket.

SN/APA (EXPA)/JOHANN GRODER Mit den Finanzmitteln sollen Straßen wieder repariert werden