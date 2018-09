Unwetter sorgten in Kärnten für massive Überflutungen

Starke Gewitter und Niederschläge haben am Freitagnachmittag und -abend die Kärntner Feuerwehren gefordert. Die Landesalarm- und Warnzentrale meldete mehr als 80 Unwettereinsätze von Oberkärnten bis ins Lavanttal. In St. Paul im Lavanttal brannte ein Wirtschaftsgebäude nieder, in Frantschach-St. Gertraud sorgte ein Blitzeinschlag in einem Mehrparteienhaus für großen Schaden.

SN/APA/FEUERWEHR WOLFSBERG Eine überflutete Tennishalle in der Gemeinde Wolfsberg.