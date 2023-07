Unwetter: Warnstufe "Orange" in mehreren Bundesländern - Tirol warnt die Bevölkerung

In Tirol ist am Montag erneut mit kräftigeren Unwettern zu rechnen. Auch in Salzburg und Kärnten werden bereits am Nachmittag Gewitter erwartet, die weiter Richtung Osten ziehen sollen.

BILD: SN/APA/DPA-ZENTRALBILD/ROBERT MICHA Heute drohen erneut schwere Unwetter in Österreich.