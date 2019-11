Unwetterlage in Oberkärnten weiter angespannt

In Oberkärnten war die Lage nach den Unwettern auch am Dienstag in der Früh angespannt. In der Nacht hatte es wieder zu regnen und schneien begonnen, die Niederschlagsmengen blieben aber gering. Am Montagabend musste ein drei Jahre alter Bub aus Heiligenblut ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden, er hatte einen Blinddarmdurchbruch erlitten. Der Flug wurde mit Nachtsichtbrillen durchgeführt.

SN/APA (BFK08)/UNBEKANNT Schulen blieben geschlossen, Bundesheer wurde angefordert