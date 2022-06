Unwetterwarnung für Österreich von Westen her

Die ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) in Salzburg hat Sonntagvormittag eine Gewitterwarnung für den Abend angekündigt. Ausgehend vom Innviertel in Oberösterreich, dem Flachgau und Tennengau in Salzburg werden heftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel erwartet, die sich bis nach Mitternacht nach Osten und Süden ausbreiten, hieß es.

SN/APA/dpa/Nicolas Armer Auch Hagel befürchtet