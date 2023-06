Urlauber standen acht Kilometer auf Brennerautobahn im Stau

Der Ferienbeginn im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen hat am Samstag auf den Hauptverkehrsrouten in Österreich wieder für Verzögerungen gesorgt. Hauptbetroffen war am Samstagvormittag laut ÖAMTC die Brennerautobahn (A 13) bei Matrei. Dort kam es in Richtung Italien zu einem Stau auf acht Kilometern und zu Wartezeiten von 45 Minuten. Auch auf der Karawanken- und auf der Inntalautobahn mussten sich Urlauber in Geduld üben.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/LIEBL DANIEL / ZE Am Brenner kam es zu einem Stau von rund acht Kilometern