Urlauberin verhedderte sich in Seerosen und ertrank beinahe

Eine 76 Jahre alte Urlauberin aus Deutschland ist am Freitag bei einem Badeunfall am Ossiacher See in Kärnten beinahe ertrunken. Laut Polizei sah ein 63-jähriger Landsmann gegen 16.20 Uhr, wie die Frau 15 Meter vom Ufer entfernt inmitten mehrerer Seerosen verzweifelt herumstrampelte. Er schnappte sich daraufhin ein Ruderboot, gelangte zu ihr und versuchte, sie aus dem Wasser zu ziehen.

SN/APA (dpa/Archiv) Seerosen wurden der Frau fast zum Verhängnis