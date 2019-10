Wir haben mit dem Salzburger Psychotherapeuten Michael Schreckeis über Eifersucht in Beziehungen gesprochen. Durch die Bluttat in Kitzbühel ist das Thema wieder in den Blickpunkt gerückt.

SN: Bei dem aktuellen Fall in Kitzbühel soll Eifersucht das zentrale Tatmotiv gewesen sein, aber auch im Alltag spielt Eifersucht in Beziehungen ja immer wieder eine Rolle. Ist das in Ihrer Praxis auch Alltag? Michael Schreckeis: Es kommen ...