Ursache für Explosion im Waldviertel noch nicht final geklärt

Die Ursache für die Explosion am Freitagvormittag in einem Reihenhaus in der Gemeinde Rosenburg-Mold (Bezirk Horn) im Waldviertel ist noch nicht bekannt. Die Einvernahme des Familienvaters, der sich im Krankenhaus befinde, stehe noch aus und werde erst nächste Woche stattfinden, teilte Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich der APA am Samstagabend mit.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Butangas könnte die Explosion ausgelöst haben