Ursachenermittlung nach Brand in Mödlinger Hochhaus beendet

Nach einem Brand in einem Mehrparteienhaus am Sonntag in Mödling sind die Ermittlungen zur Ursache abgeschlossen worden. Es gebe drei mögliche Auslöser, teilte die Polizei am Montag mit: Ein elektrischer Defekt, eine offene Flamme oder unachtsamer Umgang mit Tabakwaren. Aus technischer Sicht sei es wegen der Schäden nicht möglich, die Ursache festzustellen. Ein 46-jähriger Bewohner wurde schwer verletzt, zwei Frauen im Alter von 48 und 78 Jahren erlitten leichte Blessuren.

SN/APA/PRESSESTELLE BFK MÖDLING/DER Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes in Mödling sind beendet