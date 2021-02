Ursachenforschung nach Wohnhausbrand in NÖ abgeschlossen

Nach dem Brand in einem Wohnhaus in Purgstall a. d. Erlauf (Bezirk Scheibbs) vom Sonntag hat die Polizei die Ursachenforschung abgeschlossen. Ausgelöst wurden die Flammen von nachglühenden Teilchen von Tabakwaren oder einer Kerze, teilte die Exekutive am Montag mit. Die Ermittlungen waren von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich sowie des Bundeskriminalamtes geführt worden.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Feuerwehr war am Sonntag für rund zwei Stunden gefordert