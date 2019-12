Urteil gegen Judo-Olympiasieger Peter Seisenbacher steht bevor

Der Angeklagte betonte erneut, dass jene drei Frauen, die ihn des schweren sexuellen Missbrauchs beschuldigen, die Unwahrheit sagen und sich untereinander abgesprochen haben.

Der Große Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts war am Montag erneut gut gefüllt, die Atmosphäre von Anfang an gespannt. Peter Seisenbacher, Judo-Olympiasieger 1984 und 1988, der des schweren sexuellen Missbrauchs an drei unmündigen Mädchen angeklagt ist, betonte gleich zu Beginn abermals seine Unschuld. "Sie sagen die Unwahrheit", erklärte der 59-Jährige. Die Taten sollen in den Jahren 1997 bis 2004 begangen worden ein.

Seisenbacher: "Nur Märchen"

Weiters sprach Seisenbacher von einem Racheakt des Hauptopfers. Das Mädchen, das heute als Mann lebt, wäre seinerzeit von einer japanischen Universität verwiesen worden und habe ihn um Hilfe gebeten. Weil er kein gutes Wort für sie eingelegt habe, um so den Verbleib auf der Uni zu sichern, habe sie danach "nur Märchen erzählt".

Auf die Frage des Richters, warum Seisenbacher auch von zwei weiteren Frauen beschuldigt wurde, sie als Mädchen vergewaltigt zu haben, meinte der Ex-Judoka: "Ich habe nicht auf alles eine Antwort." Seisenbacher war nach wie vor überzeugt, die drei mutmaßlichen Opfer hätten sich abgesprochen.

Im Anschluss daran kam eine 50-jährige Zeugin zu Wort, die mit Seisenbacher von 2005 bis 2016 in einer Beziehung lebte. Sie sprach von einem "ganz normalen Trainer-Schüler-Verhältnis", das zwischen Seisenbacher und den Mädchen geherrscht habe. Zwei jener drei Mädchen, an denen sich der 59-Jährige vergangen haben soll, haben sogar auf ihre damals kleinen Kinder aufgepasst. "Wenn ich da nur ansatzweise ein Gefühl gehabt hätte, dass da seltsame Beziehungen mit Mädchen gewesen wären, wäre ich nicht mit ihm zusammen gewesen."

Gegen 11.30 Uhr schloss der vorsitzende Richter die Öffentlichkeit von der weiteren Verhandlung aus. Zu diesem Zeitpunkt wurde eine heute 33-jährige Zeugin befragt. Sie soll als 16-Jährige ebenfalls von Seisenbacher sexuell bedrängt worden sein, habe die Angriffe allerdings abwehren können. Sie gab an, das Hauptopfer habe ihr einmal anvertraut, "auch etwas mit dem Peter zu haben". Im Anschluss daran wurde ein weiteres mutmaßliches Opfer vernommen - auch dabei waren weder Zuschauer noch Journalisten zugelassen.

Seisenbacher drohten bis zu zehn Jahre Haft

Ob es, wie ursprünglich vorgesehen, am Montag ein Urteil geben wird, hängt auch davon ab, ob Staatsanwaltschaft oder Verteidigung zusätzliche Beweisanträge vorbringen. Sollte eventuellen Beweisanträgen stattgegeben werden, müsste der Prozess vertagt werden. Seisenbacher drohen im Fall einer Verurteilen bis zu zehn Jahren Haft.