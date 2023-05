Urteil im Mordversuchprozess in Ried geplant

Im Mordversuchsprozess im Landesgericht Ried gegen eine 32-Jährige, die im August 2022 daheim ihren Mann mit Antidepressiva sediert und ihn dann am Hals geschnitten haben soll, standen am Donnerstag weitere Zeugeneinvernahmen am Programm. Aus Pilsen (Tschechien) wurde per Video der Neffe der Angeklagten zugeschaltet, der am Tattag in Oberösterreich zu Besuch war. Er entschlug sich aber der Aussage. Für den Abend ist ein Urteil geplant.

BILD: SN/APA/KERSTIN SCHELLER/KERSTIN SCH Fortsetzung des Mordversuchsprozess in Ried