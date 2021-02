Urteil im Prozess zu Kunstprojekt "For Forest"

Ein Zivilprozess um für das Kunstprojekt "For Forest" gekaufte, aber nicht abgeholte Bäume zwischen der For Forest Forever GmbH und einer Klagenfurter Gärtnerei hat nun mit einem Urteil geendet. Die Rechtsanwaltskanzlei der Gärtnerei bestätigte am Samstag auf APA-Anfrage einen Bericht der "Kleinen Zeitung", wonach die GmbH für die nicht abgeholten Bäume eine Platzmiete bezahlen muss: In Summe 22.545,60 Euro. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

