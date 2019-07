Urteil zu Bootsunfall am Wörthersee bestätigt

Das Oberlandesgericht Graz hat am Dienstag in der Berufungsverhandlung nach einem tödlichen Bootsunfall am Wörthersee das Urteil gegen den 46-jährigen Niederösterreicher inhaltlich bestätigt. Der Mann wurde 2018 in Klagenfurt wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt. Wegen der langen Verfahrensdauer setzte das OLG Graz die unbedingte Haftstrafe allerdings von zehn auf neuneinhalb Monate herunter.

