Vals: Notweg nach Felssturz bleibt offen, noch keine Entwarnung

Nach dem gewaltigen Felssturz in Vals in Tirol hat sich die Lage im Verlauf des Donnerstags vorerst relativ unverändert dargestellt. Der Berg sei nach wie vor in Bewegung, wenngleich sich nicht mehr die "große Masse" an Gesteinsmaterial gelöst habe, sagte Bürgermeister Klaus Ungerank der APA. Der errichtete Notweg ins Tal könne jedenfalls offen bleiben.

Landesgeologe: "95 Prozent ist herunten"