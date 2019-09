Van der Bellen bei Youth Climate Summit in New York

Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt am Samstag in New York am "Youth Climate Summit" teil, der im Vorfeld des UNO-Klimagipfels am Montag stattfindet. Das 75-jährige Staatsoberhaupt begleitet dabei die 17-jährige Salzburger Schülerin und "FridaysForFuture"-Aktivistin Anika Dafert. Am Montag ist Österreich beim Klimagipfel durch Van der Bellen und Umweltministerin Maria Patek vertreten.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Österreich ist beim Klimagipfel u.a. durch Van der Bellen vertreten