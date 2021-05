Van der Bellen sprach mit Experten über Frauenmorde

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer haben sich am Dienstagnachmittag anlässlich der Frauenmordserie mit Experten in der Hofburg ausgetauscht. Der jüngste Fall habe "auf dramatische und traurige Weise gezeigt, dass noch immer zu wenig getan wird, um Frauen vor Gewalt zu schützen", sagte das Staatsoberhaupt am Rande des Gesprächs.

SN/APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER Van der Bellen lud zum Expertengespräch zu den Frauenmorden.