Van der Bellen würdigt Sternsinger-Einsatz für bessere Welt

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer haben am Donnerstag eine Sternsingergruppe aus der Pfarre Neudorf im Burgenland in der Wiener Hofburg empfangen. Das Staatsoberhaupt würdigte dabei den Einsatz der Kinder. Es sei "unheimlich wichtig, dass die Aktion auch in diesem Jahr trotz Pandemie stattfinden kann", wird Van der Bellen in einer Aussendung der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar am Donnerstag laut Kathpress zitiert.

Van der Bellen empfing Sternsingergruppe aus dem Burgenland