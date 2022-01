Vater in Prozess um getötetes Baby ergänzend befragt

Am Montag ist am Wiener Landesgericht der Prozess gegen jene Eltern fortgesetzt worden, denen im Zusammenhang mit dem Tod ihrer elf Wochen alten Tochter Mord vorgeworfen wird. Der Vater wurde ergänzend zum Tatvorwurf sowie seinen psychischen Erkrankungen vernommen. Wie bereits am Prozessauftakt am vergangenen Mittwoch gab er zu, das Baby drei Mal geschüttelt, aber nicht mit dem Ableben der Tochter gerechnet haben.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER / APA-POOL/R Mordprozess um getötetes Baby im Großen Schwurgerichtssaal fortgesetzt