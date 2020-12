Vater und Sohn fesselten Mann nach Bluttat

Eine Studentin (25) aus Spanien wurde am Sonntag nach einem Streit in Leonding getötet. Die Hintergründe sind noch unklar.

Tödlich endete am Sonntag in der Früh für eine 25-jährige Spanierin eine Auseinandersetzung mit einem Landsmann, der im Haus ihrer Halbschwester in Leonding bei Linz über Weihnachten zu Besuch war. Der 29-jährige Verdächtige wurde vom Hausbesitzer gemeinsam mit seinem Vater überwältigt und mit Kabelbindern gefesselt, bis er der Polizei übergeben wurde.

"Über das Motiv und die Hintergründe der Tat können wir noch nichts sagen", erklärte Michael Babl von der Landespolizeidirektion Oberösterreich am Sonntagnachmittag auf SN-Anfrage. Jedenfalls befanden sich ...