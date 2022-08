Vater und Sohn wegen Missbrauchs vor Wiener Gericht

Mit einem - wie es die Staatsanwältin bezeichnete - "verstörenden und verwerflichen" Sexualverbrechen hat sich am Montag ein Wiener Schöffensenat am Straflandesgericht auseinandersetzen müssen. Ein damals 17-Jähriger und sein Vater sollen im März in einer Wohnung in Floridsdorf ein durch Alkohol und Drogen beeinträchtigtes, 15-jähriges Mädchen missbraucht und die Tat auch noch gefilmt haben.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Jugendliche war durch Drogen und Alkohol völlig wehrlos