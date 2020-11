Vegane Burger-Laberl im Test: Vier von elf Patties "gut"

Konsumentenschützer haben testweise in "Vleisch"-Burger gebissen und festgestellt: Geschmacklich und was ihre Beschaffenheit betrifft, waren alle elf veganen Laberln völlig in Ordnung. Aber nur vier Produkte wurden "gut" bewertet, bei den übrigen u.a. Mineralölrückstände beanstandet. Auch der Nutri-Score - das Verhältnis von positiv zu ungünstig eingestuften Zutaten sowie der Kaloriengehalt - mundete nicht in jedem Fall.

