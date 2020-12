Verbindung zu Muslimbrüdern: Politologe der Uni Salzburg fühlt sich missverstanden

Auf die Distanzierung durch die Uni Salzburg folgte eine "Klarstellung".

Der Politologe Farid Hafez, der seit 2014 an der Universität Salzburg tätig ist, reagierte nach der offiziellen Distanzierung der Universität Salzburg mit einer "Klarstellung". Darin schreibt er den SN, er fühle sich durch seinen Onlineartikel, den er bei der Bridge-Initiative der Georgetown University in der US-Hauptstadt Washington veröffentlichte, missverstanden. Im Titel des Artikels hatte es geheißen, die Religionsfreiheit in Österreich sei bedroht. Anlass war, wie berichtet, die Razzia durch Polizei und Justiz an mehr als 60 Adressen in mehreren Bundesländern ...