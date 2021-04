Verbotene Fallen, Tierquäler und illegale Jäger

Auch Jägerschaft verurteilt Einsatz von Fallen gegen geschützte Tiere. Im Grenzgebiet zwischen Oberösterreich und Salzburg gab es zuletzt Fälle mit verbotenen Fallen. Im Bezirk Gmunden forschte die Polizei einen Rentner aus, der seit Jahren Jagd auf ganzjährig geschützte Tierarten wie Fischotter oder Graureiher machte.

Vor allem in Oberösterreich häufen sich derzeit Fälle illegaler Jagd. Kürzlich fanden Spaziergänger einen Biber schwerst verletzt in einer verbotenen Falle in Altheim (Bezirk Braunau). Dem Weibchen musste, wie berichtet, in der Tierklinik Anif ein Bein amputiert werden. Zum Peiniger gibt es noch keine Spur. In Pöndorf (Bez. Vöcklabruck) waren im März ähnliche Tellereisen, die in der EU bereits seit 1995 verboten sind, bei einer Fischzucht entdeckt worden.

Diese Woche forschte die Polizei im Bezirk Gmunden einen 66-Jährigen ...