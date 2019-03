Verbotenes Nervengift tötet Seeadler im nördlichen Waldviertel

Ein im Waldviertel gefundener Seeadler ist vergiftet worden. Das rund fünf Jahre alte Weibchen war am 24. Jänner bei Rabesreith in der Stadtgemeinde Raabs a.d. Thaya (Bezirk Waidhofen a.d. Thaya) entdeckt worden. Nun wurde das Ergebnis der Untersuchung der Todesursache bekannt. "Das geschützte Tier starb durch das verbotene Nervengift Carbofuran", teilte der WWF am Donnerstag mit.

SN/wwf/jari peltomäki/birdphoto.fi Seeadler.