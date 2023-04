Verbrecherjagd mit 12.700 ÖBB-Kameras

Die enge Zusammenarbeit mit der Polizei bei der Überwachung zeigt Früchte: Viele Verdächtige werden gefasst. Ein Lokalaugenschein in der Sicherheitszentrale der Bundesbahnen.

Gut versteckt in einem Hinterhof am riesigen ÖBB-Gelände am Wiener Westbahnhof befindet sich eine Schatzkiste der Bundesbahnen. Nicht einmal Konzernmitarbeiter können das unscheinbare Gebäude so einfach betreten. Es ist die Sicherheitszentrale. Dort, an einem ebenfalls ziemlich unspektakulären Computerarbeitsplatz, laufen die Überwachungskameras aus ganz Österreich zusammen. Das sind immerhin 7200 Videoaugen in Bahnhöfen und Haltestellen sowie 5500 Stück in Personenzügen. Mit einem Klick befindet man sich plötzlich auf dem Hauptbahnhof Salzburg und kann beobachten, wie eine dunkel gekleidete Person sich ein ...