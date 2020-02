Verbreitet große Lawinengefahr der Stufe vier in Vorarlberg

Nach umfangreichen Niederschlägen hat am Montag in den Vorarlberger Bergen verbreitet große Lawinengefahr der Stufe vier auf der fünfstufigen Gefahrenskala geherrscht. Es bestand sowohl die Gefahr von Nassschnee- als auch von Gleitschneelawinen, informierte der Lawinenwarndienst. Aktivitäten abseits gesicherter Pisten erforderten große Erfahrung in der Lawinenbeurteilung.

SN/APA/BARBARA GINDL Abseits der Piste ist Vorsicht geboten