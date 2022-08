Verdacht auf Mord und Suizid nach Leichenfund in NÖ

Nachdem in Neulengbach (Bezirk St. Pölten) am Mittwoch ein Paar tot aufgefunden worden ist, hat die Exekutive am Donnerstag weitere Details bekannt gegeben. Ausgegangen werde in dem Fall von Mord und Suizid, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage. Ein 22-Jähriger soll demnach eine um zwei Jahre jüngere Frau und sich selbst getötet haben. Als Tatwaffe gilt ein Paketmesser.

SN/APA/THEMENBILD/LUKAS HUTER Als Tatwaffe gilt ein Paketmesser