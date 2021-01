Verdacht auf Virusmutation in Tirol, Wien und Burgenland

Die Coronavirusmutation, die bereits im September in Großbritannien aufgetreten ist, ist nun auch in Tirol und Wien aufgetaucht. In der Tiroler Gemeinde Jochberg (Bezirk Kitzbühel) liegt in 17 Fällen der konkrete Verdacht auf die Virusmutation vor. Auch im Burgenland besteht nun in drei Fällen der konkrete Verdacht auf die Mutation. Ein Verdacht auf die britische Mutation in einem Wiener Seniorenheim ist indes noch nicht bestätigt.

SN/APA (EXPA)/EXPA/ JFK Alle Verdachtsfälle wurden in Jochberg registriert