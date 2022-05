Verdacht in Kindergruppe wurde 13 Monate vertuscht

Ein Pädagoge soll sich in einem Kindergarten an drei Kleinkindern vergangen haben. Die Eltern wurden über die Gründe für den Abgang des Pädagogen falsch informiert.

Die Vorwürfe wiegen schwer: Ein beim Magistrat (MA) Wien beschäftigter Pädagoge steht im Verdacht, sich in einem städtischen Kindergarten in Wien-Penzing an Kleinkindern im Alter von einem bis drei Jahren vergangen zu haben. Die möglichen Übergriffe sollen bereits zwischen April 2020 und März 2021 stattgefunden haben. Die zuständige MA 10 entband damals den Pädagogen nach dem Auftauchen erster Verdachtsmomente zwar sofort von seiner Aufgabe, erstattete Strafanzeige und versetzte ihn in den inneren Dienst, die betroffenen Eltern des Kindergartens wurden aber ...