Verdächtige Berührungen im Kindergarten: Verein auch in Salzburg aktiv?

Über den Verein "Original Play" kommen Männer zum "Rangeln" in Kindergärten, auch in Österreich. Experten erheben jetzt schwere Vorwürfe. Auch in Salzburg waren zumindest Workshops geplant - in städtischen Kindergärten habe der Verein nichts verloren, sagt die Politik.

SN/carlosfellype - stock.adobe.com Symbolfoto.