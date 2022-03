Verdächtige nach Tötung einer Frau in Lustenau festgenommen

Im Fall einer am Samstagnachmittag im Lustenauer Ried tot aufgefundenen 30-jährigen Frau sind zwei dringend Tatverdächtige im Alter von 25 und 19 Jahren festgenommen worden. Sie sind nach Angaben der Polizei teilweise beziehungsweise nicht geständig und werden aufgrund der massiv belastenden ersten Ermittlungsergebnisse am Dienstag in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.

SN/APA/LPD VORARLBERG/UNBEKANNT Leiche wurde Entwässerungsgraben im Lustenauer Ried abgelegt