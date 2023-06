Verdächtiger bei Drohung in Osttiroler AMS angeschossen

Ein Mann, der im Arbeitsmarktservice (AMS) in Lienz in Osttirol Dienstagmittag eine Mitarbeiterin bedroht hatte, ist bei dem darauffolgenden Polizeieinsatz am Oberkörper angeschossen worden. Ein Beamter erlitt eine Stichverletzung. Wie es von der Polizeipressestelle zur APA hieß, wurde niemand lebensgefährlich verletzt. Der Mann wurde festgenommen und wie auch der Polizist ins Krankenhaus Lienz eingeliefert.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Im AMS Lienz bedrohte ein Mann eine Leiterin