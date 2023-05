Verdächtiger in Steirer Mordfall weiter nicht ansprechbar

Vorerst keine neuen Erkenntnisse hat die Polizei am Samstag nach ersten Erhebungen in einem Mordfall im obersteirischen Bezirk Murtal präsentieren können. Der Zustand des Verdächtigen, der nach der Tat offenbar in Suizidabsicht einen Verkehrsunfall verursacht hatte, bei dem er schwer verletzt wurde, war unverändert, sagte ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage. Der Mann liege weiter im Koma, er sei nicht ansprechbar. Er soll seine Ex-Freundin erstickt haben.

BILD: SN/APA/FFW ST.LORENZEN IM PALTENTAL Der Unfalllenker befindet sich im Koma