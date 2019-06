Verdächtiger legte nach Mord in Knittelfeld Geständnis ab

Nach dem Mord in Knittelfeld hat der festgenommene 32-jährige Verdächtige ein umfassendes Geständnis abgelegt. Motiv war Eifersucht, denn der 28-jähriger Afghane dürfte ein Verhältnis mit der Frau des mutmaßlichen Täters gehabt haben. Nach der Tatwaffe und der blutigen Kleidung wird noch gesucht. Er hatte beides in einem "Gewässer" verschwinden lassen, hieß es am Freitag seitens der Polizei.

SN/APA (Archiv)/LUKAS HUTER Ermittler stießen bei Umfelderhebungen schnell auf den 32-Jährigen