Verdächtiger nach Messerattacke in Tirol weiter in U-Haft

Im Fall eines Ende Oktober in einer Wohnung in Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) tot mit Stichverletzungen aufgefundenen 54-Jährigen ist am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck für den 45-jährigen Tatverdächtigen die Untersuchungshaft vorerst bis zum 15. Dezember verlängert worden. Die Entscheidung erfolgte wegen Tatbegehungsgefahr, sagte Landesgerichtssprecherin Birgit Fink zur APA. Von Staatsanwaltschaft und Verteidigung wurde demnach Rechtsmittelverzicht erklärt.

