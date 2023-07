Verdächtiger nach Bluttat in Wien-Ottakring weiter auf Intensivstation

Der Mann, der im Verdacht steht, eine 28-jährige Frau in Wien-Ottakring erstochen zu haben, liegt weiterhin schwer verletzt auf der Intensivstation. Er war daher bisher nicht einvernahmefähig und es gab zunächst keine neuen Informationen zu einem möglichen Motiv, wie die Polizei der APA am Dienstag sagte. Der 35-Jährige dürfte laut aktuellen Erkenntnissen nach der Tat einen Suizidversuch begangen haben.

Das Landeskriminalamt Wien ermittelt wegen des Verdachts des Mordes und des versuchten Suizids. Für die Ermittler deutete die Spurenlage darauf hin, dass es sich um eine Tat im Affekt gehandelt haben könnte. Der Mann dürfte laut aktuellem Ermittlungsstand die Frau in der Wohnung im Bereich des Wiener Brunnenmarktes mit einem Küchenmesser erstochen haben. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde von den Beamten sichergestellt. Eine Obduktion der Frau wurde angeordnet.

Anrainer fanden den Schwerstverletzten am frühen Montagnachmittag im Innenhof eines Wohnhauses und alarmierten daraufhin die Polizei. Beamten fanden anschließend in einer Wohnung die 28-Jährige mit zahlreichen Stichverletzungen. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Laut Exekutive haben sich während der Tat keine weiteren Personen in der Wohnung aufgehalten. Sowohl der Mann als auch die Frau haben die syrische Staatsbürgerschaft. Der Mann war bisher nicht polizeilich aufgefallen.

Die Familienangehörigen werden vom psychosozialen Notdienst der Stadt Wien betreut.

(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.

Frauen, die in Österreich Gewalt erleben, finden u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133)