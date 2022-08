Verdächtiger nach Brandanschlag auf FPNÖ-Zentrale in U-Haft

Nach einem Brandanschlag auf die Landesgeschäftsstelle der FPÖ NÖ in St. Pölten vor drei Jahren sitzt ein zweiter Verdächtiger in Untersuchungshaft. Ein DNA-Treffer im Zuge von Ermittlungen wegen terroristischer Organisation führte laut Staatsanwaltschaft zu dem Mann. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest. "Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen", bestätigte Leopold Bien von der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Dienstag auf Anfrage einen "Heute"-Bericht.

SN/APA/dpa/Frank Molter Verdächtiger nach Brandanschlag auf FPNÖ-Zentrale verhaftet