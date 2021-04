Verdächtiger nach Leichenfund in Neulengbach festgenommen

Eine Frau ist am Donnerstag in einer Wohnung in Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land) tot aufgefunden worden. Ein Mann wurde festgenommen, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage Online-Medienberichte. Der Verdächtige wurde ins Krankenhaus gebracht. "Das Landeskriminalamt ist mit der Mord- und Tatortgruppe vor Ort und führt die Ermittlungen", sagte Baumschlager. Details waren vorerst nicht bekannt, die Polizei will am Freitag nähere Infos bekanntgeben.

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Symbolbild