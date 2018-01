Verfahren um Wiederaufnahmeantrag im Fall Kührer vertagt

Ein weiterer Termin in Sachen Wiederaufnahmeantrag im Fall Julia Kührer ist am Mittwoch am Landesgericht Korneuburg auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Grund: Eine geladene Zeugin war nicht erschienen. Nun werde erhoben, warum - sie habe die Ladung nach Gerichtsangaben persönlich entgegengenommen, sagte Anwalt Wolfgang Blaschitz nach der nicht öffentlichen Verhandlung.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Die Entscheidung liegt bei einem Drei-Richter-Senat