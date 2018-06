Verfolgungsjagd mit 120 km/h in Wien-Liesing

Ein 18- und ein 17-Jähriger haben der Polizei in der Nacht auf Freitag in Wien-Liesing eine Verfolgungsjagd mit bis zu 120 Stundenkilometer geliefert, die in einem Unfall endete. Laut Polizeisprecher Harald Sörös landete das Duo mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, ihr BMW war ein Totalschaden. Keiner der beiden will gefahren sein, über einen Führerschein verfügen die Burschen auch nicht.

SN/APA (LPD WIEN)/UNBEKANNT Der Sachschaden ist enorm