Vergewaltigung in Linz: Auch vierter Verdächtiger in U-Haft

Nach der Vergewaltigung einer 16-Jährigen am Mittwochabend beim Linzer Hauptbahnhof ist auch über den vierten Verdächtigen, einen 15-jährigen Afghanen, die Untersuchungshaft verhängt worden. Das teilte Staatsanwaltssprecherin Ulrike Breiteneder am Sonntag der APA mit. Die anderen drei Verdächtigen - zwei 15-jährige Afghanen und ein 14-jähriger Iraner - sind seit Freitagabend in U-Haft. Der vierte Verdächtige hatte sich am Freitag bei der Polizei Vöcklabruck gestellt.

Alle vier Verdächtigen befinden sich nun in U-Haft.