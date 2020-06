Vergewaltigung in OÖ - Fahndung mit Lichtbildern nach Täter

Die Polizei fahndet nach einer versuchten Vergewaltigung am 26. Mai in der Nähe des Vöcklabrucker Bahnhofes nun per Lichtbildern nach dem Täter. Der Mann verfolgte eine 18-Jährige vom Bahnhofgebäude und versuchte sie zu vergewaltigen. Die Frau konnte durch lautes Schreien Passanten auf die Tat aufmerksam machen und den Täter so in die Flucht schlagen, teilte die Polizei mit.

SN/lpd oberösterreich Die Tat ereignete sich am 26. Mai