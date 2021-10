Vergewaltigungs-Prozess gegen ÖVP-Bürgermeister: Löschte Angeklagter alle Handydaten?

Prozess wegen Vergewaltigung durch einen ÖVP-Bürgermeister steht vor dem Urteil. Ein Gutachter fand pikante Google-Anfragen in seinem Mobiltelefon, wie man Spuren verwischen kann.

Vor einer Woche wurde Jürgen Höckner von der Bevölkerung erneut zum Bürgermeister von Scharten (Bezirk Eferding) gewählt. Am Montag stand der ÖVP-Politiker wegen Vergewaltigung vor einem Schöffengericht in Wels. Der 55-Jährige soll zwischen 2014 und 2016 die ehemalige Amtsleiterin der Gemeinde in mindestens drei Fällen sexuell missbraucht haben. Der Ortschef gab vor den Behörden zu Protokoll, er sei bei den angeblichen Übergriffen gar nicht am Tatort gewesen. Da auf der anderen Seite auch der Verdacht der pornographischen Darstellung Minderjähriger im Raum stand, erhoffte sich das Gericht nähere Auskünfte von den Google-Geodaten aus dem Handy des Bürgermeisters.

Der technische Gerichtssachverständige Franz Fotr erklärte, er habe allerdings zu den möglichen Tatzeitpunkten keine GPS-Daten finden können. Üblicherweise würden mit Übertrag der Daten von einem alten auf ein neues Mobiltelefon auch GPS-Daten mitübertragen. "Faktum ist, dass auf dem Handy viel mehr Daten vorhanden sind als in der Cloud. Das ist sonst genau umgekehrt. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass eine Datenlöschung stattgefunden hat", sagte der Datenexperte. Wann diese gelöscht wurden, sei nicht mehr feststellbar. Und auch beim Google-Konto habe das alte, ihm übermittelte Passwort nicht mehr funktioniert - "man hat mich da ausgesperrt", so Fotr.

Spannend ist in diesem Zusammenhang, dass Jürgen Höckner zwischen Jänner und Mitte April 2021, als er bereits angeklagt war, eine Vielzahl an Google-Anfragen machte: "Was speichert Google von mir?" "Wie lange speichert das Handy WhatsApp?" Wie stellt Google den Standort fest?" Was passiert mit Handy im ASZ (Altstoffsammelzentrum)?" Werden in einem Autonavigationsgerät Touren gespeichert?" Dem Gutachter zufolge hat der Bürgermeister gezielt abgefragt, was man wie am besten löschen kann. Auf Nachfragen des Richters, warum er sich so intensiv für dieses Thema interessiert habe, sagte der Bürgermeister: "Ich habe alles versucht, um das Handy wiederzuerlangen." Er schloss aus, dass sein altes Mobiltelefon erst nach Einbringen des Beweisantrages am 20. Jänner 2021 weggeworfen wurde.

Der Ortschef, für den die Unschuldsvermutung gilt, hat stets jeden sexuellen Kontakt mit der Frau bestritten. Und er hat laut Staatsanwältin vor den Behörden zunächst einen Mundhöhlenabstrich verweigert. Konfrontiert mit einem Taschentuch mit DNA-Spuren, das das Opfer jahrelang zu Hause gehortet hatte, erklärte Höckner, die Mitarbeiterin müsse sich das Taschentuch aus einem Mistkübel in der Toilette des Gemeindeamtes geholt haben, wo er masturbiert habe. Dass auch ihr Scheidensekret darauf gefunden wurde, erklärte er sich mit einer möglichen Manipulation der Spuren.

Die Aussagen der früheren Amtsleiterin wurden über Video im Gerichtssaal eingespielt. Da sie dort intime Details aus ihrem Leben bekanntgab, wurde für diesen Teil die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Ein Urteil in dem spektakulären Prozess wurde frühestens für die Abendstunden erwartet. Sollte der Bürgermeister schuldig gesprochen werden und er in der Folge zurücktreten, so müsste wenige Wochen nach den Wahlen in Oberösterreich in der Gemeinde wieder neu gewählt werden. Ein Übergang der Agenden auf den ÖVP-Vizebürgermeister ist in den Statuten nicht vorgesehen.