Verirrtes Reh von Feuerwehr aus Geländer in Wien gerettet

Glücklicher Ausgang für ein verirrtes Reh in Wien: Das Tier geriet am Montagnachmittag von seinem Weg ab und blieb letztendlich in einem Geländer der Fußgängerbrücke auf der Wiener Südosttangente (A23) am Wienerberg stecken, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Passanten entdeckten das Wild in der misslichen Lage und alarmierten die Einsatzkräfte.

BILD: SN/APA/STADT WIEN | FEUERWEHR/UNBEK Das Reh konnte aus seiner misslichen Lage befreit werden