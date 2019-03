Verkehrsbehinderungen nach Wintereinbruch in Kärnten

Der angekündigte Wintereinbruch hat in Kärnten zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen geführt. Bis in höhere Tallagen fiel Schnee, auf vielen Bergstraßen galt Kettenpflicht. Die Drautalstraße bei Greifenburg war nach einem Unfall ebenso gesperrt wie die Tauernautobahn A10 beim Oswaldibergtunnel in Villach.

SN/APA/HARALD SCHNEIDER Kettenpflicht auf mehreren Straßen